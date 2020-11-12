شكرا لقرائتكم خبر عن بوسي تكشف لـ منى الشاذلى عن أول قرار أخذته بعد رجوعها لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بوسى خلال حلقة ببرنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى المذاع على شاشة cbc، أن أول قرار أخذته بعد عودتها من خارج مصر هو عدم الخروج من المنزل لفترة طويلة لكى تكون مع ابنها، موضحة أن من عادتها الصمت، ولا ترد على أى شائعات، مشيرة إلى أنها منذ صغرها قوية ولا شيء يكسرها.

وتابعت بوسى، أنها ليست لها أصدقاء مقربين رغم أن حولها العديد من المعارف من الوسط الفنى، ولكنها كانت تنتظر أن أحد يسأل عن ابنها في فترة غيابها.

وعن مشكلة الشيكات وصدور العديد من الأحكام ضد بوسى من طليقها، أوضحت بوسى أن هذا الأمر أثر عليها وعلى عملها، وحينما حلت أمر الشيكات وهى خارج مصر ظهرت مشكلة انتشار فيروس كورونا ما منعها من الرجوع لمصر حتى تم فتح الطيران مرة أخرى وعادت لمصر.

وبدأت بوسى الحلقة بغنائها أغنية "واحدة"، حيث تكشف العديد من الأسرار في حياتها خلال الحلقة، وسوء الفهم والهجوم الذى حدث لها خلال الفترة الماضية بعد ما اعلن والدها عن أنه مريض ولم تقف بجواره ابنته.

ويعد ظهور الفنانة بوسى، ببرنامج "معكم" هو أول ظهور تليفزيونى لها، بعد الأزمة التى حدثت بينها وبين والدها، وتحدثت ولأول مرة خلال الحلقة عن طبيعة علاقتها مع والدها، بعد ما انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى.

ويذاع برنامج "معكم" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.