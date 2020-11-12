12 نوفمبر.. ميلاد وانطفاء أحلى النجوم.. انفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوافق اليوم الخميس 12 نوفمبر، ذكرى ميلاد عدد من النجوم وكذلك رحيل آخرين فى الوسط الفنى، وفى السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأسماء احتفاء بما قدموه للفن. هند رستم.. ميلاد مارلين مونرو الشرق ولدت ابنة الإسكندرية عام 1931 اسمها الحقيقى "ناريمان حسين مراد" وقع فى غرامها جانات السينما لم يكن فى حياتها سوى قصة حب واحدة قدمت أكثر من 74 فيلمًا سينمائيًا محمود عبد العزيز.. ذكرى رحيل الساحر مسيرة حافلة بدأها فى مسلسل "الدوامة" توالت أعماله الناجحة بعد فيلم "الحفيد" قدم 88 فيلما ونحو 9 مسلسلات وأبرز أفلامه: الكيت كات وإعدام ميت والبرىء أما مسلسلاته: البشاير وأجزاء "رأفت الهجان" يونس شلبى.. ذكرى وفاة من "أضحكنا وبكى وحده" تألق فى دور منصور في مسرحية مدرسة المشاغبين شارك فى حوالي 77 فيلمًا سينمائيًا عاش سنواته الأخيرة هو وأسرته آلامًا وأحزانًا أصيب بجلطات فى القلب والمخ وأجرى عمليتى قلب مفتوح محمد طه.. ذكرى وفاة أسطورة الفن الشعبى والمواويل غنى أكثر من 10 آلاف موال صاحب موال "مصر جميلة " شارك فى أعمال سينمائية، منها: السفيرة عزيزة ودعاء الكروان وفيفا زلاطا محمود القلعاوى.. ذكرى ميلاد ملك المسرح أولى مشاركاته السينمائية عام 1971 فى فيلم لعنة امرأة تنوعت أعماله بين السينما والمسرح والتليفزيون أبرزها: على بيه مظهر والجوكر نور الدمرداش.. ذكرى ميلاد المخرج الكبير كان زوجاً للفنانة كريمة مختار ووالد الإعلامى معتز الدمرداش أدى شخصية الشاب المستهتر فى كثير من أفلامه شارك بأعمال عديدة سواء بالتمثيل أو الإخراج

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