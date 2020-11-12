شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائي يكشف شعار الدورة السابعة والثلاثين قبل انعقادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ36، عن شعار الدورة السابعة والثلاثين قبل عام من انعقادها "الإسكندر حارس الإسكندرية بوستر الدورة 37".

وقد أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، خلال حفل ختام المهرجان الإسكندرية السينمائى عن الجوائز، حيث حصد الفيلم اليوناني "باري"، في مسابقة الأفلام الطويلة جائزة أفضل فيلم، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "نافذة علي البحر".

وذهبت جائزة يوسف شاهين أفضل مخرج "سيا ماك اعتمادى" عن الفيلم اليونانى بارى، فيما ذهبت جائزة نجيب محفوظ أفضل سيناريو "لويس مويا ريجرادو" عن الفيلم الاسباني "نافذة على البحر".

وحصد الفنان ربيع جليم جائزة أفضل ممثل عن الفيلم المغربي "اللكمة"، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة للنجمة اللبنانية "كارول سماحة" عن فيل "بالصدفة" مناصفة مع "ايما سواريز" عن فيلم "نافذة على البحر"

وذهبت جائزة القدس للإنجاز الفنى عن الفيلم السورى "غيوم داكنة" لأنه يعبر عن معاناة أبطال الفيلم لظروف قاسية وحقيقية على أرض الواقع، فيما ذهبت جائزة كمال الملاخ للعمل الأول إخراج عن الفيلم اللبنانى" مفقود"، وذهبت جائزة نور الشريف لأفضل فيلم عربى"اللكمة" من المغرب.

أما جوائز مسابقة الافلام القصيرة فذهبت الجوائزة الخاصة إلى الفيلم الألباني "الشريط"، و جائرة للفنان عز العرب بطل فيلم "الحبر المطلق"، وجائزة لفيلم النغربي "الكغاط".

وذهبت جائزة أفضل فيلم للفيلم الفرنسي " فنسنت قبل الظهيرة"، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الإسبانى "شامل الفواتير".