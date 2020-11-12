شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى: تركت ابنى 10 أشهر ومريت بظروف لا يتحملها رجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة بوسى إنها دائمًا تقول الحمد لله حينما تتعرض لأي أزمة أو مشكلة ما، لكى تكون قريبة من الله سبحانه وتعالى، لافتة إلى أنها هربت خارج مصر وتركت ابنها لمدة 10 أشهر قبل عيد ميلاده بيوم واحد يوم 30 /8 العام الماضى، موضحة أنها مرت بأسوأ حالة لا يمكن رجل أن يتحملها، أولها عيد الأم ولم تكن بجوار ابنها، وأنها كانت في محنة ويعد اختبار لها.

وتابعت بوسى خلال حلقة برنامج "معكم"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc حاليًا، أنها ليس لها أصدقاء مقربين رغم أن حولها العديد من المعارف من الوسط الفنى، ولكنها كانت تنتظر أن أحد يسأل عن ابنها في فترة غيابها.

وعن مشكلة الشيكات وصدور العديد من الأحكام ضد بوسى من طليقها، أوضحت بوسى أن هذا الأمر أثر عليها وعلى عملها، وحينما حلت أمر الشيكات وهى خارج مصر ظهرت مشكلة انتشار فيروس كورونا، ما منعها من الرجوع لمصر حتى تم فتح الطيران مرة أخرى وعادت لمصر.

وبدأت بوسى الحلقة بغنائها أغنية "واحدة"، حيث تكشف العديد من الأسرار في حياتها خلال الحلقة، وسوء الفهم والهجوم الذى حدث لها خلال الفترة الماضية بعد ما أعلن والدها عن أنه مريض ولم تقف بجواره ابنته.

ويعد ظهور الفنانة بوسى، ببرنامج "معكم" هو أول ظهور تليفزيوني لها، بعد الأزمة التى حدثت بينها وبين والدها، وتحدثت ولأول مرة خلال الحلقة عن طبيعة علاقتها مع والدها، بعد ما انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعى.

ويذاع برنامج "معكم" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يذكر أن بوسى طرحت منذ قليل أحدث أعمالها الغنائية ممثلة فى أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "أنا الدنيا"، وذلك على يوتيوب،.. والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان مصطفى حجاج، وتوزيع أحمد عادل وماستر هاني محروس، ومن إنتاج حمدي بدر.

وكان آخر أعمال بوسي فيلم "أنت حبيبى وبس"، والذى عرض فى موسم الصيف الماضى بالسينمات، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم هالة فاخر، ومحمد محمود، ونيرمين ماهر، وأحمد حلاوة، والليثي، وصوفينار، وإيمان السيد.

من ناحية أخرى لقد أجرى محمد شعبان والد المطربة بوسى، جراحة فى عينه اليمنى، على أن يجرى جراحة أخرى فى عينيه اليسرى وذلك بعد أن تكفل برنامج "واحد من الناس"، بمصاريف الجراحتين، وبعض المصاريف الأخرى، حيث تدهورت الحالة الصحية له، وهو ما دفعه للجوء إلى الإعلام، وأعلن عن تهرب ابنته منه.