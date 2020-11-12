شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس الدغيدى ترقص أثناء تكريمها فى ختام مهرجان الإسكندرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت المخرجة إيناس الدغيدي، حضور حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، بالرقص على المسرح بعد تكريمها على مشوارها السينمائي الطويل.

وحضر حفل ختام مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36 عدد من نجوم الفن منهم، الفنان عزت العلايلي، الفنانة كارول سماحة، الفنان صلاح عبد الله، الفنانة إلهام شاهين، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنانة سلوى محمد علي، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة.

وأعلنت ادارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، عن الجوائز، حيث حصد الفيلم اليوناني "باري"، في مسابقة الأفلام الطويلة جائزة أفضل فيلم، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "نافذة علي البحر".

وذهبت جائزة يوسف شاهين أفضل مخرج "سيا ماك اعتمادى" عن الفيلم اليونانى بارى، فيما ذهبت جائزة نجيب محفوظ أفضل سيناريو "لويس مويا ريجرادو" عن الفيلم الاسباني "نافذة على البحر".

وحصد الفنان ربيع جليم جائزة أفضل ممثل عن الفيلم المغربي "اللكمة"، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة للنجمة اللبنانية "كارول سماحة" عن فيل "بالصدفة" مناصفة مع "ايما سواريز" عن فيلم "نافذة على البحر"

وذهبت جائزة القدس للإنجاز الفنى عن الفيلم السورى "غيوم داكنة" لانه يعبر عن معاناة ابطال الفيلم لظروف قاسية وحقيقية على ارض الواقع، فيما ذهبت جائزة كمال الملاخ للعمل الاول اخراج عن الفيلم اللبنانى" مفقود"، وذهبت جائزة نور الشريف لأفضل فيلم عربى"اللكمة" من المغرب.

أما جوائز مسابقة الافلام القصيرة فذهبت الجوائزة الخاصة الي الفيلم الالباني "الشريط"، و جائرة للفنان عز العرب بطل فيلم "الحبر المطلق" ، وجائزة لفيلم النغربي "الكغاط".

وذهبت جائزة افضل فيلم للفيلم الفرنسي " فنسنت قبل الظهيرة"، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الاسبانى "شامل الفواتير"