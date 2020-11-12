شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى تبدأ حلقة برنامج معكم مع منى الشاذلى بأغنية "واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت المطربة بوسى ضيفة في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء، وبدأت الحلقة بغنائها أغنية "واحدة"، وتكشف بوسى العديد من الأسرار في حياتها خلال الحلقة، وسوء الفهم والهجوم الذى حدث لها خلال الفترة الماضية بعدما أعلن والدها عن أنه مريض ولم تقف بجواره ابنته.

ويعد ظهور الفنانة بوسى، ببرنامج "معكم" هو أول ظهور تليفزيونى لها، بعد الأزمة التى حدثت بينها وبين والدها، وتحدثت ولأول مرة خلال الحلقة عن طبيعة علاقتها مع والدها، بعد ما انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى.

ويذاع برنامج "معكم" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يذكر أن بوسى طرحت منذ قليل أحدث أعمالها الغنائية ممثلة فى أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "أنا الدنيا"، وذلك على يوتيوب،.. والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان مصطفى حجاج، وتوزيع أحمد عادل وماستر هاني محروس، ومن إنتاج حمدي بدر.

وكان آخر أعمال بوسي فيلم "أنت حبيبى وبس"، والذى عرض فى موسم الصيف الماضى بالسينمات، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم هالة فاخر، ومحمد محمود، ونيرمين ماهر، وأحمد حلاوة، والليثي، وصوفينار، وإيمان السيد.

من ناحية أخرى لقد أجرى محمد شعبان والد المطربة بوسى، جراحة فى عينه اليمنى، على أن يجرى جراحة أخرى فى عينيه اليسرى وذلك بعد أن تكفل برنامج "واحد من الناس"، بمصاريف الجراحتين، وبعض المصاريف الأخرى، حيث تدهورت الحالة الصحية له، وهو ما دفعه للجوء إلى الإعلام، وأعلن عن تهرب ابنته منه.