محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: استقبلت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 11 نوفمبر، فيلم "عفريت ترانزيت" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر. وحقق الفيلم في أول أيام عرضه إيراد قُدر بـ70 ألفًا و553 جنيهًا. "عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.

كانت هذه تفاصيل خبر إيراد "عفريت ترانزيت" يقترب من 100 ألف جنيه في يومه الأول بـ"السينمات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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