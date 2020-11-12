محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- حازم جودة:
أسدل مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط الستار على الدورة 36، بحفل توزيع جوائز مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة، بحضور عدد من نجوم الفن.
الحفل قدمته الفنانة نورهان، وشهد حضور الفنانة إلهام شاهين، التي قامت بتسليم الفنانة كارول سماحة جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "بالصدفة"، كما تسلم المكرمون دروع تكريمهم، وهم "المخرجة إيناس الدغيدي، الفنان صلاح عبدالله"، حصل الفنان عزت العلايلي التي تحمل الدورة اسمه تمثال عروس البحر الأبيض المتوسط.
جدير بالذكر أن ضيف شرف الدورة الـ36، كان لبنان، وتم منحها في حفل اليوم درع المهرجان، وتسلمته الفنانة كارول سماحة.
كانت هذه تفاصيل خبر 25 صورة من حفل ختام الدورة 36 لمهرجان الأسكندرية السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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