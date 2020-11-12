محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعربت المخرجة إيناس الدغيدي، عن سعادتها بتواجدها في محافظة الأسكندرية، إذ تم تكريمها من مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.
وقالت إيناس في كلمة ألقتها مساء اليوم، قبل إعلانها جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، التي ترأست لجنة تحكيمها في الدورة الـ36: "مبسوطة بروحي قوي وأنا رئيسة، أول مرة ابقى رئيسي".
وتابعت "أنا وأعضاء لجنة التحكيم، كنا متفقين لأن الأفلام كانت متقاربة وواضحة، شفت 12 فيلم من بلاد مختلفة وكنت أتمنى مشاركة الأفلام المصرية تكون اكتر من كده، وأدعو كل الوزارات لدعم السينما المصرية عشان يرجع ليها الريادة وتبقى أم السينما في العالم العربي".
كانت هذه تفاصيل خبر إيناس الدغيدي: سعيدة بوجودي بالأسكندرية.. وأدعو كل الوزارات لدعم السينما المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.