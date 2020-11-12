إيناس الدغيدي: سعيدة بوجودي بالأسكندرية.. وأدعو كل الوزارات لدعم السينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت المخرجة إيناس الدغيدي، عن سعادتها بتواجدها في محافظة الأسكندرية، إذ تم تكريمها من مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وقالت إيناس في كلمة ألقتها مساء اليوم، قبل إعلانها جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، التي ترأست لجنة تحكيمها في الدورة الـ36: "مبسوطة بروحي قوي وأنا رئيسة، أول مرة ابقى رئيسي".

وتابعت "أنا وأعضاء لجنة التحكيم، كنا متفقين لأن الأفلام كانت متقاربة وواضحة، شفت 12 فيلم من بلاد مختلفة وكنت أتمنى مشاركة الأفلام المصرية تكون اكتر من كده، وأدعو كل الوزارات لدعم السينما المصرية عشان يرجع ليها الريادة وتبقى أم السينما في العالم العربي".