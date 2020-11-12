كارول سماحة: درع "الأسكندرية السينمائي" لكل فنان ومبدع لبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تسلمت الفنانة كارول سماحة، ممثلة عن وطنها لبنان، الميدالية الذهبية الخاصة بالدولة ضيف الشرف، للدورة الـ36 لمهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط.

وقالت كارول في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الخميس بأحد فنادق الأسكندرية: "شكرا. بحكي من بلدي التاني مصر اللي عايشة فيه من سبع سنين، بتكرم من مصر لإني بمثل بلدي لبنان، وده أكبر تكريم إني أعطي صورة عن بلدي".

وتابعت "هذا الدرع بعتبره لكل فنان لبناني، ممثل أو مبدع لبناني بيحاول يوصل الصورة الحلوة، عكس المسئولين اللي عنا، ما بدنا نحكي في هي المواضيع السياسية. شكرا لكل فريق عمل فيلم (بالصدفة) وشكر كبير لمهرجان الأسكندرية السينمائي".

جدير بالذكر أن الدورة 36 حملت اسم الفنان عزت العلايلي، وشهدت تكريم اسم الفنان الراحل فريد شوقي، مدير التصوير عبدالعزيز فهمي، الفنان صلاح عبدالله، والمخرجة إيناس الدغيدي.