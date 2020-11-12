صلاح عبدالله: أهدي التكريم لوالدتي وأحفادي.. وتحيا مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بحسه الفكاهي، علّق الفنان صلاح عبدالله على تكريمه من مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، في حفل توزيع جوائز الدورة الـ36.

وقال عبدالله "أولا الحمد إن البدلة الحلوة دي اشتغلت، كنت خايف انها متشتغلش. شكرا لمهرجان الأسكندرية السينمائي في دورته السادسة والثلاثين، التي تحمل اسم حبيبي وأستاذي وتاج راسي الكبير القدير النجم عزت العلايلي، كان شرف ليا اتكرم وكنت قلقان مش عارف هتكرم على إيه، مبسوط اني جيت وحصل التكريم الحلو ده".

وأهدى الفنان صلاح عبدالله التكريم لوالدته الراحلة، التي توفيت قبل أن تراه على شاشة التليفزيون، كما أهداه لأحفاده الذين يرونه الآن عبر شاشات الهواتف المحمولة.

وتابع "بشكر القائمين على المهرجان إن رغم التحديات الفظيعة المناخية والاحترازية والأمنية، قدروا يعملوا دورة في منتهى الجمال فرحان بيها، حبيبي أستاذ عمر عبدالعزيز بيقولي دي من أحلى الدورات مش عارف بيجاملني ولا إيه. شكرا جدا، وأولاً وأخيراً لازم نقول تحيا مصر وتحيا مصر تحيا تحيا في كل ناحية وكل حال، تحيا مصر في المزارع، في المصانع، في الكنايس وفي المساجد، تحيا مصر بس احنا نساعدها تحيا وهي تحيا وتبقى عال".

جدير بالذكر أن الحفل شهد منح دروع التكريم للمكرمين في الدورة الـ36، وبينهم "عزت العلايلي، إيناس الدغيدي".