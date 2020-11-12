محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- حازم جودة:
في حفل توزيع جوائز الدورة الـ36 من مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، تم تسليم تمثال عروس البحر الأبيض المتوسط الذهبي للفنان الكبير عزت العلايلي، الذي تحمل الدورة اسمه.
وشهد الحفل منح دروع التكريم للمكرمين، وهم: "المخرج المغربي داوود أولاد السيد، مدير التصوير محسن أحمد، صلاح عبدالله، المخرجة إيناس الدغيدي"، كما تم منح الميدالية الذهبية للدولة ضيف الشرف لبنان، وتسلمتها الفنانة اللبنانية كارول سماحة.
كانت هذه تفاصيل خبر العلايلي يتسلم تمثال عروس البحر الأبيض المتوسط.. والمكرمون يحصلون على درع التكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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