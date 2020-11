تراند اليوم : مفاجأة صادمة.. حفيد عمر الشريف يشارك في مسلسل إسرائيلي

في مفاجأة صادمة، أعلن عمر جونيور، حفيد النجم المصري العالمي الراحل عمر الشريف، عن انضمامه للموسم الثالث من المسلسل الإسرائيلي “The Baker and The Beauty “.

ونشر جونيفور خبر انضمامه عبر "إنستغرام"، قائلًا: "متحمس جدًا للانضمام إلى أحد مسلسلاتي المفضلة “The Baker and The Beauty”.

والمسلسل رومانسي كوميدي إسرائيلي يحكي قصة حب بين خباز بسيط ونجمة عالمية وقد انطلق للمرة الأولى عام 2013. ومن المتوقع أن يبدأ التصوير قبل نهاية العام في تل أبيب.



وعادة ما يكون عمر جونيور تحت الأضواء بسبب تصريحاته الغريبة حول المثلية الجنسية، أو حتى بنشره مجموعة من الصور التي تكون في أوضاع غير مقبولة وتجد انتقادًا كبيرًا من قبل الكثيرين.



ومن أكثر المواقف التي نالت نصيبًا كبيرًا من السخرية والهجوم، كان خلال حفل جوائز الأوسكار الـ”88″ لعام 2016، حينما أثار جدلًا كبيرًا على تويتر، بعد تغريدته والتي اعترف فيها عمر جونيور بحبه للنجم البريطاني سام سميث، باعتبار أنه مثلي، فكتب: "سام سميث رجلي، أحبك، تزوجني"، فرأى البعض بأنه وصل لقدر كبير من الجرأة.

حفيد عمر الشريف مواليد الـ 28 من نوفمبر عام 1983، ولد في كندا، ويعيش حاليًا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.



اسمه جونيور طارق عمر الشريف، وهو حفيد فاتن حمامة أيضًا، من أب مسلم يسمى طارق، وأم يهودية تسمى ديبي، حاصل على البكالوريوس من جامعة “كوينز”، وحاصل على الماجستير في السياسة المقارنة من لندن، ودرس الفنون المسرحية في معهد “Lee Strasberg”.



واشتهر جونيور سابقًا بحبه لمجال الأزياء، حيث أنه عمل كعارض للأزياء من قبل وحقق نجاحا كبيرا في هذا المجال، وبدأ في مجال التمثيل عام 2000، وشارك في المسلسل المصري “وجه القمر”، وظهر في فيلم “حسن ومرقس” مع جده عام 2008.