تراند اليوم : شاهد.. ناشطة أردنية شهيرة تشعل السوشيال ميديا بصدر مكشوف

أثارت زين كرزون نجمة السوشيال ميديا الأردنية الجدل بفيديو جديد نشرته على تطبيق “تيك توك” للمقاطع القصيرة .

وظهرت زين كرزون وهي تتراقص وتقلد أداء إحدى أغاني الراب “طفشان” .

وانتقد متابعون الملابس الجريئة التي ظهرت بها زين كرزون في المقطع، حيث كانت ترتدي قميصاً يكشف منطقة الصدر بشكلٍ فاضح .

كما وكانت زين كـرزون قد عاشت أزمة منذ اشهر. عقب فسخ خطوبتها بعد أيام فقط عن الشاب الأردني عبدالله كنعان زامناً مع خبر اعتقاله بتهمة تعاطي المخدرات.



كما وذكرت مصادر محلية في حينه أنه تمت عملية ضبط عبدالله كنعان وكان بحوزته مواد مخدرة وبرفقته شخص آخر متهم أيضًا بتجارة المخدرات.