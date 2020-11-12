في ذكرى رحيله الرابعة.. ليلي علوي:"محمود عبدالعزيز ممثل صعب تكراره"

أحيت الفنانة ليلي علوي، الذكري الرابعة لرحيل الساحر محمود عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر 2016، بكلمات مؤثرة عبر حسابه الشخصي.

وكتبت الفنانة ليلي علوي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة:" ممثل صعب تكراره او تقليده .. قادر على التماهي مع أي وكل شخصية بيقوم بيها .. صعب تصدق ان كوميديان السادة الرجال وسيداتي انساتي والكيف والشقة من حق الزوجة العظيم هو نفس صاحب الدراما الموجعة في البريء أو العار أو التحفة

وتحل اليوم الذكرى الرابعة لرحيل الساحر محمود عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر 2016، وأسكنت أعمال الفنية خالدة ولا يمكن أن ينساها أى مشاهد، في ذاكرة كل مصري وعربي.

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وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في إحياء الذكري الرابعة على رحيل الساحر الفنان القدير محمود عبدالعزيز، والذي توفي يوم 12 نوفمبر لعام

2016.

جدير بالذكر أن النجم محمود عبد العزيز من مواليد منطقة الورديان غرب الإسكندرية 4 يونيو لعام 1946 وتخرج فى كلية الزراعة إذ بدأ مسيرته الفنية الحافلة من الشاشة الصغيرة بدور فى مسلسل "الدوامة" وذلك قبل تخطفة أضواء السينما بدورة الأول فى فيلم "الحفيد" لتتوالى بعد ذلك أعماله الناجحة فقدم لنا مايقرب من 88 فيلما أبرزها " إعدام ميت، البرىء ، فقراء لا يدخلون الجنة، المعتوة، الشقة من حق الزوجة، الساحر ، حتى آخر العمر ، إعدام ميت "، ومن أهم مسلسلاته:" الدوامة، البشاير ، باب الخلق، جبل الحلال، رأس الغول"، والأجزاء الثلاثة من مسلسل رأفت الهجان".