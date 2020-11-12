تحل اليوم الذكرى الرابعة لرحيل الساحر محمود عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر 2016، وأسكنت أعمال الفنية خالدة ولا يمكن أن ينساها أى مشاهد، في ذاكرة كل مصري وعربي.
وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في إحياء الذكري الرابعة على رحيل الساحر الفنان القدير محمود عبدالعزيز، والذي توفي يوم 12 نوفمبر لعام 2016.
وتداول نشطاء السوشيال ميديا، بعض مقتطفات وأبرزمقولات الراحل محمود عبدالعزيز، التي لم تمحي من ذاكرة المشاهدين، "الجراة حلوة مفيش كلام"، "احنا اللي بنطلع القرش من بذر العنب"، أحبك يا ستموني مهما الناس لموني"، "حد ليه شوق في حاجة"، بتستعماني ياهرم"
النجم محمود عبد العزيز من مواليد منطقة الورديان غرب الإسكندرية 4 يونيو لعام 1946 وتخرج فىكلية الزراعة إذ بدأ مسيرته الفنية الحافلة من الشاشة الصغيرة بدور فى مسلسل "الدوامة" وذلك قبل تخطفة أضواء السينما بدورة الأول فى فيلم "الحفيد" لتتوالى بعد ذلك أعماله الناجحة فقدم لنا مايقرب من 88 فيلما أبرزها " إعدام ميت، البرىء ، فقراء لا يدخلون الجنة، المعتوة، الشقة من حق الزوجة، الساحر ، حتى آخر العمر ، إعدام ميت "، ومن أهم مسلسلاته:" الدوامة، البشاير ، باب الخلق، جبل الحلال، رأس الغول"، والأجزاء الثلاثة من مسلسل رأفت الهجان".
كانت هذه تفاصيل خبر "بتستعماني ياهرم" الجمهور يستدعي إفيهات محمود عبدالعزيز في ذكرى رحيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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