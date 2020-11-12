"بدون مناسبة".. أعمال الفنان أحمد حلمي تتصدر ترند تويتر

تصدر الفنان أحمد حلمي، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل جماهيره، وتذكرة بأهم أعماله الفنية.

واسترجع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقتطفات من أعمال الفنان أحمد حلمي الفنية، خلال الخمس سنوات الماضية، مؤكدين على إحترافيته في توصيل رسالة العمل الفني والعمل على إيجاد حلول لمشكلات اجتماعية تواجه المواطنين.

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وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفنان أحمد حلمي نجح في علاج مشكلات عديدة في المجتمع من خلال الفن، حيث أنه استطاع في سنوات قليلة تسكين أفلامه وأعماله الفنية في ذاكرة المصريين حتي الآن.

وأبرز الأعمال التي تداول نشطاء السوشيال ميديا مقتطفات منها، هي "عسل أسود، ظرف طارق، اسف على الإزعاج، اسف على الإزعاج".