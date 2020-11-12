تعرف علي الفائزين بجوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

اجتمعت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط بعد أن شاهدت الأفلام المشاركة وعددها 12 فيلمًا.

وبعد المناقشة قررت اللجنة منح جائزة أفضل فيلم إلي (بارى) pari وهو إنتاج يوناني فرنسي، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم ( نافذة على البحر) window to the sea من إسبانيا.

كما منحت لجنة التحكيم جائزة يوسف شاهين أفضل مخرج إلي (سيا ماك اعتمادى) عن الفيلم اليونانى بارى، وجائزة نجيب محفوظ أفضل سيناريو إلي (لويس مويا ريجرادو) عن فيلم (نافذة على البحر) من إسبانيا. محفوظ أفضل سيناريو إلي (لويس مويا ريجرادو) عن فيلم (نافذة على البحر) من إسبانيا.

وذهبت جائزة عمر الشريف أفضل ممثل إلي (ربيع جليم) عن فيلم اللكمة من المغرب، وجائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة مناصفة بين (كارول سماحة) عن فيلم بالصدفة و(إيما سواريز) عن فيلم نافذة على البحر . Advertisements وفاز بجائزة القدس للإنجاز الفنى الفيلم السورى ( غيوم داكنة )؛ لأنه يعبر عن معاناة أبطال الفيلم وتعرضهم لظروف قاسية وحقيقية على أرض الواقع جسدها المخرج بشكل درامى جيد. غيوم داكنة )؛ لأنه يعبر عن معاناة أبطال الفيلم وتعرضهم لظروف قاسية وحقيقية على أرض الواقع جسدها المخرج بشكل درامى جيد.

وحصد جائزة كمال الملاخ للعمل الأول إخراج للفيلم اللبنانى (مفقود)، وفاز بجائزة نور الشريف لأفضل فيلم عربى فيلم (اللكمة) من المغرب. وقررت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط منح تنويه خاص لفيلم (الشريط) البانيا، وتنوية خاص لبطل فيلم ( الحبر المطلق ) عز العرب الكغاط من المغرب. وذهبت جائزة أفضل فيلم إلي (فنسنت قبل الظهيرة) من فرنسا، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الإسباني (شامل الفواتير).

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