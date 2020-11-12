فيديو..تداول أغنية "ناقصني أمان" بسبب مشهد لـ"مي عزالدين"

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، أحداث من مسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عز الدين ، وشاركوا مشهد وفاة والدها، وذلك من خلال الأغنية التى تم تقديمها مع المشاهد المؤثرة والتي تفاعل مع الجمهور.

أغنية "ناقصني أمان" غناء مطربة الشابة نورهان المرشدي، وكلمات الشاعر أحمد شكري، وألحان مصطفي شكري، وتوزيع موسيقي أحمد أمين.

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ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عز الدين، كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيقولا معوض ومى

سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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