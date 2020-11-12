تراند اليوم : والدة ياسمين صبري دوبت 5 ميدليات ذهبية في السباحة – إتفرج

استطاعت السيدة نسرين والدة الفنانة ياسمين صبري، أن تحرز 5 ميداليات متنوعة بين الذهبية والفضية في يوم واحد.

ونشرت والدة الفنانة عبر حسابها على Instagram صورة وهي تحمل ميدالياتها الخمس، وكتبت معلقة: “فزت اليوم بثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين، وحطمت الرقم القياسي لمسافة 200 متر حرة في المسابقة الوطنية المصرية للسباحة، وأتطلع لمزيد من الميداليات غدًا”.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎