تراند اليوم : نصاب مصري عمل غسيل مخ لبسمة وهبة وعمرو أديب – شوف عمل معاهم إيه

قالت الإعلامية بسمة وهبة أنها تشتاق لرؤية أولادها حيث تتواجد حاليًا في دبي، وبسبب الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لم تتمكن من رؤيتهم منذ فترة، فاتصلت بنجلها بالسعودية وسألته عن احتياجاته فطلب منها نوع حذاء معين.

أوضحت بسمة وهبة في فيديو عبر قناتها على Youtube، بعنوان “مصري خدعني أنا وعمرو أديب في دبي”، أنها وجدت أن الحذاء الذي طلبه نجلها ثمنه مرتفع فترددت في شرائه، ولكن البائع وهو شاب مصري أقنعها بطريقة سريعة أن تشتري بدلًا من الحذاء اثنين.

تابعت بسمة وهبة أنها استعانت به في شراء أشياء أخرى ووجدته مشتر ماهر، وقالت له بسمة: “أنت عملتلي غسيل مخ وأقنعتني أشتري في 3 ثواني وربع وأنا مش سهل حد يقنعني، والصبح بردو عرفت إن عمرو أديب كان موجود وقولت لهم الولد ده شاطر جدا إوعوا تسيبوه ده أقنعني أشتري وأنا ما كنتش هشتري، قالوا لي وعمل كده بردو مع عمرو أديب فإحنا لازم أنا وعمرو أديب ننتقم منك”.

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أكدت بسمة وهبة أنها فخورة بهذا البائع الشاب المصري المكافح، مشيرة إلى أنها مصرة على تقديمه للناس لأنه نموذج مشرف للشباب، حيث يقيم بدبي ويعمل بعد وفاة والده ويرسل إلى والدته الجزء الأكبر من راتبه ليساعدها على الحياة ومصاريف العلاج الذي تحتاج إليه، رافضًا مساعدة الآخرين له.

يذكر أن بسمة وهبة سافرت إلى لندن الفترة الماضية لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا هو من تمكن من تشخيص حالتها.