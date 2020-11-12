تراند اليوم : بصوت هند رستم .. إعرف سبب إعتزالها الفن نهائيا قبل وفاتها

في مثل هذا اليوم قبل 89 عاما، ولدت الفنانة هند رستم أو “مارلين مونرو الشرق” كما أطلق عليها.

وفي ذكرى ميلادها، نستعيد ذكريات الفنانة هند رستم وحديثها مع الصحفي الكبير الراحل يوسف خليفة.

وفي هذا الحديث كشفت هند رستم عن سبب اعتزالها الفن، موضحة دور زوجها الدكتور محمد فياض في ذلك، وقالت إنه لا يتحدث كثيرا، لكن يقول كلمة واحدة تفهم منها معنى حديثه.

مثلا أن يقول لها “أنت لسه عايزة تشتغلي” في هذه اللحظة هي فهمت قصده، وساعدها على اتخاذ قرارها للاعتزال تغير الوسط الفني.

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وحكت في اللقاء أنها عندما تزوجت فياض عام 1961 كانت لا تزال تعمل وكان شرطا أساسيا أن تستمر في عملها، لكن بعد مرور السنوات ومع تغير الأجواء كانت فرصة أن تتخذ قرارها دون تردد وتبتعد.

وذكرت في حوارها أنها توقفت لفترة كانت تتابع ما يحدث ويعرض، إلى أن شاركت في فيلم “الجبان والحب” عام 1975، مشيرة إلى أنها أعجبت بالفيلم كموضوع وأعجبت بحسن يوسف كمخرج وهو ما حمسها للفيلم.



