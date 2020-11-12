تراند اليوم : رغم إصابته بكورونا.. اّسر ياسين قرر يعدي الشعب كله – شوف عمل إيه

نشر الفنان آسر ياسين فيديو قصير له وهو يتجول في الشارع صباحا وهو يركب دراجته.

وظهر آسر في الفيديو دون كمامة، وعلق على الفيديو الذي نشره عبر خاصية Stories بتطبيق Instagram كاتبا: “كورونا واحنا بنفسحها”.

من ناحية أخرى، عُرض في الساعات الأولى للخميس 12 نوفمبر الجاري حلقة “أنت فين” التي شارك فيها آسر ياسين وأروى جودة ضمن أحداث مسلسل “نمرة 2”.

تدور أحداث الحلقة حول علاقة حب فشلت في الماضي عندما تخلّى سيف عن نادية من أجل امرأة أخرى.. ثم عاد إليها نادماً وطالباً الصفح آملاً في فرصة ثانية. فهل هناك أمل في استعادة ما تخلى عنه في الماضي، أم أن الحب إذا ضاع لا يمكن استعادته؟!

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تحمل كل حلقة من حلقات العمل توقيع مخرج مختلف، وتضم كوكبة من الممثلين، بالإضافة طبعاً إلى قصة درامية قائمة بذاتها، تنتهي مع انتهاء الحلقة، لتبدأ قصة جديدة مع بداية حلقة أخرى.

المسلسل فكرة آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولة الحلقات كل من: منة شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد السعدني، ساره طيبه، سينثيا خليفة، نهى عابدين، وآخرين

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