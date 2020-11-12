نجمة البوب جيري هورنر تعترف بأنها "انطوائية للغاية"

رنا صلاح الدين - اعترفت ​​جيري هورنر البالغة من العمر 48 عامًا نجمة البوب التي كانت مشهورة في التسعينيات، أن حياتها الواقعية مختلفة بشكل ملحوظ عن شخصيتها العامة. وأوضحت: "أنا انطوائية تمامًا.

تعتقد جيري - التي لديها ابنة تدعى بلوبيل، 14 عامًا، ومونتاج، ثلاث سنوات، من زوجها كريستيان هورنر - أن الجمهور البريطاني يجب أن يشعر "بالفخر" بنفسه بسبب تعامله مع إغلاق فيروس كورونا.

وعندما سُئلت عما إذا كانت متحمسة بشأن الإغلاق، قالت جيري لصحيفة التايمز: "الروقان واللامبالاة كلمة جميلة، مشددة في ه>ا السياق على تمسكها بقراء كتاب The Daily Stoic". واوضحت "الن يكون رائعًا لو تمكنا جميعًا من أن نكون بهذا الصفة؟

كما تعترف جيري أيضًا أن الأمومة قد غيرت نظرتها للحياة. وقالت النجمة التي تزوجت من كريستيان منذ عام 2015: "لقد منحني أطفالي الكثير من الفرح. لكنهم تحدوني أيضًا. أنا مدركة جدًا أن سنوات المراهقة هي فترة تتطلب الدعم والحساسية ".

عند سؤالها عما إذا كانت العمل مرهق، أجابت جيري - التي كانت مدافعة صريحة عن "قوة الفتاة" خلال التسعينيات - مازحة: "نعم، قالت والدتي إنه كان ينبغي أن يكون أطفالي في الكفة الراجحة" واهتم بهم أكثر".