هل كان سلمان خان خائفًا من مشاركة سريديفي على الشاشة؟.. تعرف

رنا صلاح الدين - هل تعتقد أن نجم بوليوود الكبير سلمان خان كان خائفًا من الإقدام على فعل أي شيء بشأن حياته المهنية؟ واصل القراءة لتعرف ممن يخاف سلمان خان.

رغم أن الممثل ذائع الصيت سلمان خان يعد شخصية ساحرة على الشاشة، ويتصدر قائمة أمنيات العديد من الممثلات للعمل معه. لكن كانت هناك ممثلة واحدة كان يخشى سلمان مشاركتها الشاشة.

لم تكن هذه الفنلة يحسب تقرير لصحيفة newsable سوى "تشاندني"، سريديفي. فقد كانت سريديفي واحدة من أفضل الممثلات في حقبة التسعينيات. وقد عُرض عليها ما يقرب من مليون روبية في أحد الأفلام.

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اعتاد المخرجون ومنتجو الأفلام الانتظار في طابور أمام بابها للحصول على موافقتها ومواعيد التصوير لأعمالهم الفنية.

وفي مقابلة، كشف سلمان خان عن خوفه من شخصيتها والتي كانت تلقي بظلالها على كل شخصية أخرى في الفيلم، بما في ذلك البطل نفسه. وهكذا، عندما طُلب منه إقامة علاقة عاطفية مع سريديفي على الشاشة، شعر بالخوف.

شارك سلمان خان وسريديفي الشاشة في فيلم Chandra Mukhi عام1993 وChaand ka Tukdaa عام 1994