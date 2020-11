العثور على ممثل بوليوود آصف بصره مشنوقًا في مجمع خاص

رنا صلاح الدين - عُثر على الممثل السينمائي آصف بصره معلقًا في في بيت ضيافة خاص في دارمشالا في ولاية هيماشال براديش يوم الخميس. وجار التحقيق في الأمر.

وفقًا لـ وكالة ANI، تم العثور على الممثل معلقًا في مجمع خاص. وقال أحد مصادر الشرطة في الولاية، أن "فريق الطب الشرعي في الموقع والشرطة تحقق في الأمر".

كان آصف وجهًا مشهورًا في كل من السينما والتلفزيون. وقد شوهد في عدد من الأفلام والمسلسلات، كما شوهد آصف آخر مرة خلال تجسيده شخصية في مسلسل Hotstar.

Advertisements

انتقل المخرج هانسيل ميهتا إلى حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأكد على الأخبار المحزنة. وكتب: "آصف بصرة! لا يمكن أن يكون ذلك صحيحا. هذا محزن جدا جدا".

وبحسب ما ورد، كان يعيش الفنان الراحل في شقة مستأجرة منذ خمس سنوات. وعلى مدار عشرين عامًا، ظهر الممثل في أفلام مثل Black Friday وJab We Met وOnce Upon A Time in Mumbai.