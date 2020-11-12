شكرا لقرائتكم خبر عن عرض News of the World لتوم هانكس سينمائيا ورقميا بسبب استمرار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثيرت العديد من التساؤلات مؤخرا حول احتفاظ الأفلام الكبيرة بمواعيد إصدارها السينمائي في فترة العطلات في ظل استمرار كورونا ، لذلك حاولتUniversal’s ايجاد حل بديل لعرض فيلم News of the World بشكل امن، لذلك تم عقد صفقة مع شبكة Netflix لعرض الفيلم عليها، بالإضافة إلى العرض السينمائي اي سيعرض الفيلم على نتفليكس بعد 17 يوم من إصداره المسرحي المقرر في 25 ديسمبر.



News-Of-The-World

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والفيلم بطولة النجم العالمى توم هانكس وتدور أحداثه حول أحد سكانتكساس والذى يعيش على مهنة السفر عبر الغرب لنقل أخبار العالم إلى سكان المدينة المحليين، وتبدأ حياته فى التغير تدريجيًا حينما يوافق على المساعدة فى إنقاذ فتاة صغيرة تم اختطافها.

ويعتبر طرح فيلم News of the World ديسمبر المقبل، مجازفة من الشركة المنتجة حيث تم تأجيل طرح عدد من الأفلام التي كان مقرر طرحها الفترة المقبلة بسبب تخبط سوق السينما مع استمرار جائحة كورونا.