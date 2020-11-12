شكرا لقرائتكم خبر عن "jean trebek" أرملة أليكس تريبيك توجه رسالة إلى جمهورها بعد وفاة زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت جان تريبيك (jean trebek) أرملة أليكس تريبيك، مقدم برنامج المسابقات "Jeopardy"، رسالة شكر إلى جمهورها بعد وفاة زوجها بأيام قليلة، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام صورة لهما من دولاب الذكريات، معربة عن شكرها الشديد لجمهورها الذي قدموا لها التعازي.



جان أرملة ألكيس عبر انستجرام

وتصدرت جان تريبيك (jean trebek) التريندات عبر محرك البحث الشهير "جوجل" في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما وجهت الرسالة إلى جمهورها، حيث كتبت عبر انستجرام :" أنا وعائلتي أشكركم جميعًا بخالص الشكر على رسائلكم الحنونة وكرمكم. لقد لمستم تعبيراتكم قلوبنا حقًا. شكرا جدا لكم".



جان تريبيك وألكيس جان تريبيك

وتوفي أليكس تريبيك، مقدم برنامج المسابقات Jeopardy مؤخرا عن عمر 80 عاما، ورحل تريبيك، والذي كشف في مارس 2019 عن إصابته بـ"سرطان البنكرياس" في مرحلة متأخرة.

وحصل أليكس تريبيك على الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس لأكبر عدد من حلقات من البرنامج حيث قدم 6829 منذ 13 يونيو 2014، متجاوزًا حامل الرقم القياسي السابق، بوب باركر.