شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: فيلم "العار" كان نقطة فارقة فى مشوار محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناقد الفنى طارق الشناوى فى الحلقة الخاصة التى أذيعت بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة لرحيل الساحر محمود عبد العزيز، وذلك ببرنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى إن الراحل محمود عبد العزيز من النجوم الذين كانوا يتميزوا بالنية الصافية البيضاء وابن بلد حيث إنه كان لا يشعر بالغيرة من زملائه فى الوسط الفنى، وليس لديه فكرة الضرب تحت الحزام وأشار الشناوى إلى أن محمود عبد العزيز كان مشاهد جيد للأفلام الأوروبية وكان يحرص على الذهاب إلى "كان" بفرنسا لمشاهدة أفلام غربية.

وأضاف فى حديثه عن الراحل محمود عبد العزيز أن فيلم "العار" كان نقطة فارقة فى مشواره الفنى.. كما ذكر خلال الحلقة أن من الأقاويل المأثورة التى ظلت خالدة للساحر حديثه عن الموت، فى أحد مشاهد مسلسله "جبل الحلال"، الذى طرح عام 2014، حيث قال فى المشهد: "حد يخاف من الموت يا دكتور.. حد يخاف من خواف.. اللى يخاف منه يبقى تعبان أوى.. الموت خجول لدرجة مش عايز حد يشوفه قربت منه وقرب منى كتير وحسيت بأنفاسه.. الموت أنفاسه خفيفة زى النسمة ميحسهاش إلا المقصود.. بتحس ببرد نضيف داخل صدرك.. هوا ريحته جميلة ملهوش مصدر.. بيروحك من الحتة اللى أنت فيها".

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وتابع: "تبقى شايف الناس والناس شيفاك.. لكن لا تقدر تكلمها ولا تقدر تقولهم يبعدوه.. كل اللى عليك تعمله إنك تصاحبه وتطاوعه.. آه لو كل حد عرف إنه هيقابله مرة واحدة.. مكنش حد هيعمل الشر ده واصل".

النجم محمود عبد العزيز من مواليد منطقة الورديان غرب الإسكندرية 4 يونيو لعام 1946 وتخرج فى كلية الزراعة إذ بدأ مسيرته الفنية الحافلة من الشاشة الصغيرة بدور فى مسلسل "الدوامة" وذلك قبل تخطفة أضواء السينما بدورة الأول فى فيلم "الحفيد" لتتوالى بعد ذلك أعماله الناجحة فقدم لنا مايقرب من 88 فيلما أبرزها " إعدام ميت، البرىء ، فقراء لا يدخلون الجنة، المعتوة، الشقة من حق الزوجة، الساحر ، حتى آخر العمر ، إعدام ميت "، ومن أهم مسلسلاته:" الدوامة، البشاير ، باب الخلق، جبل الحلال، رأس الغول"، والأجزاء الثلاثة من مسلسل رأفت الهجان".