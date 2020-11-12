شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: أهدى التكريم لأمي اللى ماشفتنيش فى التليفزيون وتحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان صلاح عبد الله خلال حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته 36 والتى تحمل اسم الفنان عزت العلايلى ويرأسه الناقد الأمير أباظة، أهدى هذا التكريم لأمى التى لم تشاهدنى فى التلفزيون وكذلك لأحفادي الذين يشاهدوننى من خلال التليفون، ورغم التحديات الكبيرة التى مرت بها هذه الدورة من المهرجان إلا أنهم استطاعوا أن يقدموا دورة فى منتهى الجمال وتعتبر من أجمل الدورات على مستوى المهرجان، وأولاً وأخيرًا تحيا مصر، تحيا مصر فى كل ناحية وكل حال ، تحيا مصر فى المزارع والمدارس والمصانع والجبال، بس أحنا نساعدها تحيا وهى تحيا وتبقى عال.

وحضر حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36 عدد من نجوم الفن منهم، الفنان عزت العلايلي، الفنانة كارول سماحة، الفنان صلاح عبد الله، المخرجة ايناس الدغيدي، الفنانة سلوي محمد علي، الفنان أحمد وفيق، الفنانة إلهام شاهين، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة.

وأعلنت ادارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، عن الجوائز، حيث حصد الفيلم اليوناني "باري"، في مسابقة الأفلام الطويلة جائزة أفضل فيلم، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "نافذة علي البحر".

وذهبت جائزة يوسف شاهين افضل مخرج "سيا ماك اعتمادى" عن الفيلم اليونانى بارى، فيما ذهبت جائزة نجيب محفوظ افضل سيناريو "لويس مويا ريجرادو" عن الفيلم الاسباني "نافذة على البحر".

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وحصد الفنان ربيع جليم جائزة أفضل ممثل عن الفيلم المغربي "اللكمة"، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة للنجمة اللبنانية "كارول سماحة" عن فيل "بالصدفة" مناصفة مع "ايما سواريز" عن فيلم "نافذة على البحر"

وذهبت جائزة القدس للإنجاز الفنى عن الفيلم السورى "غيوم داكنة" لانه يعبر عن معاناة ابطال الفيلم لظروف قاسية وحقيقية على أرض الواقع، فيما ذهبت جائزة كمال الملاخ للعمل الاول اخراج عن الفيلم اللبنانى" مفقود"، وذهبت جائزة نور الشريف لأفضل فيلم عربى"اللكمة" من المغرب.

أما جوائز مسابقة الافلام القصيرة فذهبت الجوائزة الخاصة الي الفيلم الالباني "الشريط"، و جائرة للفنان عز العرب بطل فيلم "الحبر المطلق" ، وجائزة لفيلم النغربي "الكغاط".

وذهبت جائزة أفضل فيلم للفيلم الفرنسي " فنسنت قبل الظهيرة"، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الإسبانى "شامل الفواتير".