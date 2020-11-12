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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الروسية كاتيا جونز بـ"كورونا" تجبرها على الانسحاب من برنامج "Strictly Come Dancin" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب الراقصة الروسية كاتيا جونز بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الأمر الذي أجبرها على الانسحاب من برنامج "Strictly Come Dancin" الشهير، كما سيتعين على شريكتها نيكولا آدامز عزل نفسها لمدة أسبوعين أيضًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأعربت الروسية كاتيا جونز عن صدمتها الشديدة بعدما علمت أن نتائج اختبار فيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية، خاصة أنها لم تظهر عليها أية أعراض، مشيرة إلى أنها أنها لم تختلط مع الآخرين لأنها تعيش بمفردها وتتدرب لمدة تصل إلى 14 ساعة يوميا.
وقال مصدر مقرب من نيكولا آدامز لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن كاتيا تأمل ألا ينتهي حلمها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي أجبرها على الانسحاب من البرنامج.
كاتيا جونز ونيكولا آدامز خلال رقصهما في البرنامج
ويأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه هذا العام تدابير جديدة صارمة للحفاظ على سلامة نجوم البرنامج خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك الاختبارات المنتظمة والأقنعة الإلزامية للحماية من الفيروس التاجي.
كاتيا جونز ونيكولا آدامز
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