شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلي يتسلم تمثال عروس البحر وكارول سماحة تتسلم درع لبنان بمهرجان الإسكندرية السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مهرجان إسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته 36، والتى تحمل اسم الفنان عزت العلايلي ، ويرأس المهرجان الناقد الأمير أباظة، بتكريم باقة من الفنانين خلال حفل ختام المهرجان، حيث تم تكريم الفنان عزت العلايلى الذى تحمل الدورة اسمه وتسلم تمثال عروس البحر، كما تم تكريم المخرج الإسبانى مارك سيرينا، وكذلك تم تكريم داود أولاد السيد، ومدير التصوير محسن أحمد ، والفنان صلاح عبد الله، كما تسلمت الفنانة كارول سماحة درع تكريم عن بلدها لبنان .

وحضر حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36 عدد من نجوم الفن منهم، الفنان عزت العلايلي، الفنانة كارول سماحة، الفنان صلاح عبد الله، المخرجة ايناس الدغيدي، الفنانة سلوي محمد علي، الفنان أحمد وفيق ، الفنانة إلهام شاهين ، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة.

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، عن الجوائز، حيث حصد الفيلم اليوناني "باري"، في مسابقة الأفلام الطويلة جائزة أفضل فيلم، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "نافذة علي البحر".

وذهبت جائزة يوسف شاهين افضل مخرج "سيا ماك اعتمادى" عن الفيلم اليونانى بارى، فيما ذهبت جائزة نجيب محفوظ افضل سيناريو "لويس مويا ريجرادو" عن الفيلم الاسباني "نافذة على البحر".

وحصد الفنان ربيع جليم جائزة أفضل ممثل عن الفيلم المغربي "اللكمة"، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة للنجمة اللبنانية "كارول سماحة" عن فيل "بالصدفة" مناصفة مع "ايما سواريز" عن فيلم "نافذة على البحر"

وذهبت جائزة القدس للإنجاز الفنى عن الفيلم السورى "غيوم داكنة" لانه يعبر عن معاناة ابطال الفيلم لظروف قاسية وحقيقية على ارض الواقع، فيما ذهبت جائزة كمال الملاخ للعمل الاول اخراج عن الفيلم اللبنانى" مفقود"، وذهبت جائزة نور الشريف لأفضل فيلم عربى"اللكمة" من المغرب.

أما جوائز مسابقة الافلام القصيرة فذهبت الجوائزة الخاصة الي الفيلم الالباني "الشريط"، و جائرة للفنان عز العرب بطل فيلم "الحبر المطلق" ، وجائزة لفيلم النغربي "الكغاط".

وذهبت جائزة افضل فيلم للفيلم الفرنسي " فنسنت قبل الظهيرة"، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الاسبانى "شامل الفواتير"

































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