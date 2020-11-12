شكرا لقرائتكم خبر عن دينزل واشنطن يتصدر تريند جوجل في أمريكا بعد مزاعم حريق منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الفنان العالمي دينزل واشنطن (Denzel Washington) تريند محرك البحث الشهير "جوجل" بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد مزاعم حول وجود حريق داخل منزله في لوس أنجلوس، إلا أن متحدث باسم نجم هوليود أكد لفضائية "فوكس نيوز" عدم اندلاع حريق في المنزل.

وتلقت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس بلاغا يفيد بانبعاث دخان في العقار الذي يوجد فيه الفنان العالمي دينزل واشنطن ليلة الأربعاء، وقد استجابت لإدارة الإطفاء لهذا البلاغ، وأتضح أن الدخان منبعث من الطابق الثاني للمبنى المكون من أربعة طوابق، وكان ناجم من فرن بالعقار إلا أنه لم يكن هناك أي حريق.

وذكرت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أنها أجرت تحقيقًا بشأن الدخان المبعث من العقار بعد إخراج جميع السكان بأمان. ولم يكن واضحا ما إذا كان الممثل الحائز على جائزة الأوسكار حاضرًا وقت التحقيق أم لا.

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ومع ذلك ، قال آلان نيروب من مكتب دينزل واشنطن، لشبكة فوكس نيوز: "لا توجد حريق والجميع بخير وأمان". ولم يكتشف المسؤولون أي نيران مشتعلة عند وصولهم إلى مكان الحادث لكنهم وجدوا دخانًا صادرًا من مصدر غير معروف. واستخدموا كاميرات التصوير الحراري للتأكد من عدم وجود ألسنة لهب مخفية داخل الجدران وتمكنوا من تتبع مصدر الدخان الذي أتضح أنه صادر من "أحد الأفران في المنزل التي تم صيانتها مؤخرًا"، وفقًا لما ذكرته فوكس نيوز.

وبعد التأكد من عدم وجود حريق، سمحت السلطات لشاغلي المنزل بالعودة داخل مسكنهم بأمان قبل مغادرة المكان. ولم ترد انباء عن وقوع إصابات.