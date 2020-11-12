شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: محمود عبد العزيز كان صانع البهجة فى السينما والحياة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام برنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردى على قناة الحياة، حلقة خاصة عن الذكرى الرابعة على رحيل الساحر محمود عبد العزيز.. وكان ضيف الحلقة الناقد الفنى طارق الشناوى الذى قال إن النجم الراحل محمود عبد العزيز كان صديقا مقربا لى وكنا نلتقى دائمًا فى المهرجانات الدولية ومنها "كان ووهران وغيرها..." وكان صانعًا للبهجة فى السينما وفى الحياة الطبيعية وكان إسكندرانى جدع له شخصيته المستقلة.

كما أكد أنه من الاقاويل المأثورة التى ظلت خالدة للساحر حديثه عن الموت، فى أحد مشاهد مسلسله "جبل الحلال"، الذى طرح عام 2014، حيث قال فى المشهد: "حد يخاف من الموت يا دكتور.. حد يخاف من خواف.. اللى يخاف منه يبقى تعبان أوى.. الموت خجول لدرجة مش عايز حد يشوفه قربت منه وقرب منى كتير وحسيت بأنفاسه.. الموت أنفاسه خفيفة زى النسمة ميحسهاش إلا المقصود.. بتحس ببرد نضيف داخل صدرك.. هوا ريحته جميلة ملهوش مصدر.. بيروحك من الحتة اللى أنت فيها".

وتابع: "تبقى شايف الناس والناس شيفاك.. لكن لا تقدر تكلمها ولا تقدر تقولهم يبعدوه.. كل اللى عليك تعمله إنك تصاحبه وتطاوعه.. آه لو كل حد عرف إنه هيقابله مرة واحدة.. مكنش حد هيعمل الشر ده واصل".

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النجم محمود عبد العزيز من مواليد منطقة الورديان غرب الإسكندرية 4 يونيو لعام 1946 وتخرج فى كلية الزراعة إذ بدأ مسيرته الفنية الحافلة من الشاشة الصغيرة بدور فى مسلسل "الدوامة" وذلك قبل تخطفة أضواء السينما بدورة الأول فى فيلم "الحفيد" لتتوالى بعد ذلك أعماله الناجحة فقدم لنا مايقرب من 88 فيلما أبرزها " إعدام ميت، البرىء ، فقراء لا يدخلون الجنة، المعتوة، الشقة من حق الزوجة، الساحر ، حتى آخر العمر ، إعدام ميت "، ومن أهم مسلسلاته:" الدوامة، البشاير ، باب الخلق، جبل الحلال، رأس الغول"، والأجزاء الثلاثة من مسلسل رأفت الهجان".