باسم يوسف يعود إلى الشاشة عبر برنامج صحي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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بعد انقطاع سنوات عن الشاشة يعود باسم يوسف ليطل مجددا عبر قناة الشرق الاخبارية، ولكن هذه المرة عبر برنامج صحي.

واعتاد الجمهور على المحتوى السياسي عبر مسيرة باسم يوسف المهنية إلا أنه ارتأى أن يخرج من الجور السياسي الى مضمار يتعلق بالصحة والغذاء.

اشتهر باسم يوسف بتقديم محتوى ساخر مثير للجدل تسبب في تعريضه لكثير من المشكلات، فهو كاتب كوميدي، منتج، طبيب، قدم برنامج البرنامج، الإخباري الساخر من 2011 إلى 2014.

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قارنت الصحافة بين يوسف والكوميدي الأميركي جون ستيوارت الذي ألهم برنامجه ذا ديلي شو يوسف ليبدأ حياته المهنية. في عام 2013، وكان يوسف في قائمة "الـ 100 شخص الأكثر تأثيرا في العالم" لمجلة تايم.

بدأ بـاسم يوسف في الظهور من خلال برنامج خاص به كان يقدمه على قناته الخاصة بموقع يوتيوب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير من خلال برنامج باسم يوسف شو الذي بدأ عرضه على موقع يوتيوب يوم 8 مارس 2011 وقدم من البرنامج ما يقرب من 109 حلقة وسط عدد مشاهدات تجاوز 15 مليون مشاهدة.

وبذلك ينضم باسم يوسف بذلك إلى قائمة مذيعي قناة الشرق، والتبي أعلنت القناة عنهم وهم، معتز الدمرداش وزينة اليازجي ورشا الخطيب وسعد زغلول وغيرهم.