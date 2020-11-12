شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر و Lil Uzi Vert يستعدان لإطلاق مشروع فنى ضخم غدا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نجما الراب "فيوتشر" Future و Lil Uzi Vert واللذان يتمتعان بشعبية كبيرة بشتى أنحاء العالم بين محبى و عشاق موسيقى الراب أنهم أخيرا قاما بتعديد موعد لإطلاق مشروعهما الفنى المشترك الذى طال انتظاره ، و هو الخبر الذى تصدر عدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة .

وأشار موقع " ام ان أى " أن النجمين سيطلقا مشروعهما " السرى " والذى رفضا الإفصاح عن أى من تفاصيله غد الجمعة 13 نوفمبر ، و قد ازدادت التكهنات فى الساعات الماضية بين عشاق النجمين حول إطلاقهما أغنية جديدة تجمعهما ، بينما توقع آخرين أن من الممكن أن تجمعهما فكرة فنية أخرى أكثر شمولا مثل " ألبوم غنائى " مشترك .



فيوتشر و Lil Uzi Vert

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و كان النجمان Future و Lil Uzi Vert قد اطلقا معا خلال عام 2020 عدد من الاعمال الفنية الناجحة و التى حصدت سلسلة طويلة من الاشادات ومن أبرزهم " Over Your Head " و " Patek " ، و لأن النجمين يمتلكا كاريزما مذهلة و كيمياء تجمعهما معا فأن محبى النجمين يشعرون بحماس شديد حول المشروع الجديد .