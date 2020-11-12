شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أباظة: رغم التحديات المادية واللا إنسانية عبرنا بدورة مهرجان الإسكندرية لبر الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ36 التى تحمل اسم الفنان عزت العلايلي، خلال حفل ختام المهرجان، رغم كل التحديات والصعوبات المادية والطبيعية واللا إنسانية.. إلا أن المهرجان قد نجح فى مواجهة كل التحديات، وعبرنا بها بر الأمان -على حد قوله- مستكملاً: "55 فيلما من 20 دولة قد عرض فى المهرجان ولأول مرة تشارك مصر فى مسابقة الأفلام الطويلة، وقد حملت تلك الدورة اسم واحد من أهم النجوم الوطن العربى الفنان عزت العلايلي".

وأضاف: "لولا بطولات ضيوف المهرجان الذين تحدوا فيروس كورونا ماكان لتلك الدورة أن تقوم لها قائمة، وأنقل لكم تحيات وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، وقد قدمنا الكثير من الفاعليات خلال المهرجان وكرمنا فنانين عظماء مثل الفنان صلاح عبد الله ومدير التصوير دكتور محسن أحمد والمخرجة إيناس الدغيدي ، وشكر خاص الفنانة الهام شاهين التى تصر على حضور المهرجان كل عام".

وحضر حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36 عدد من نجوم الفن منهم، الفنان عزت العلايلي، الفنانة كارول سماحة، الفنان صلاح عبد الله، المخرجة ايناس الدغيدي، الفنانة سلوي محمد علي، الفنان أحمد وفيق ، الفنانة إلهام شاهين ، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة.

وأعلنت ادارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، عن الجوائز، حيث حصد الفيلم اليوناني "باري"، في مسابقة الأفلام الطويلة جائزة أفضل فيلم، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "نافذة علي البحر".

وذهبت جائزة يوسف شاهين افضل مخرج "سيا ماك اعتمادى" عن الفيلم اليونانى بارى، فيما ذهبت جائزة نجيب محفوظ افضل سيناريو "لويس مويا ريجرادو" عن الفيلم الاسباني "نافذة على البحر".

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وحصد الفنان ربيع جليم جائزة أفضل ممثل عن الفيلم المغربي "اللكمة"، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة للنجمة اللبنانية "كارول سماحة" عن فيل "بالصدفة" مناصفة مع "ايما سواريز" عن فيلم "نافذة على البحر"

وذهبت جائزة القدس للإنجاز الفنى عن الفيلم السورى "غيوم داكنة" لانه يعبر عن معاناة ابطال الفيلم لظروف قاسية وحقيقية على ارض الواقع، فيما ذهبت جائزة كمال الملاخ للعمل الاول اخراج عن الفيلم اللبنانى" مفقود"، وذهبت جائزة نور الشريف لأفضل فيلم عربى"اللكمة" من المغرب.

أما جوائز مسابقة الافلام القصيرة فذهبت الجوائزة الخاصة الي الفيلم الالباني "الشريط"، و جائرة للفنان عز العرب بطل فيلم "الحبر المطلق" ، وجائزة لفيلم النغربي "الكغاط".

وذهبت جائزة افضل فيلم للفيلم الفرنسي " فنسنت قبل الظهيرة"، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الاسبانى "شامل الفواتير"