شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى تطرح أغنيتها الجديدة "أنا الدنيا" على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة بوسى أحدث أعمالها الغنائية ممثلة فى أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "أنا الدنيا"، وذلك على يوتيوب،.. والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان مصطفى حجاج، وتوزيع أحمد عادل وماستر هاني محروس.

وكان آخر أعمال بوسي فيلم "أنت حبيبى وبس"، والذى عرض فى موسم الصيف الماضى بالسينمات، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم هالة فاخر، ومحمد محمود، ونيرمين ماهر، وأحمد حلاوة، والليثي، وصوفينار، وإيمان السيد.

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من ناحية أخرى لقد أجرى محمد شعبان والد المطربة بوسى، جراحة فى عينه اليمنى، على أن يجرى جراحة أخرى فى عينيه اليسرى وذلك بعد أن تكفل برنامج "واحد من الناس"، بمصاريف الجراحتين، وبعض المصاريف الأخرى، حيث تدهورت الحالة الصحية له، وهو ما دفعه للجوء إلى الإعلام، وأعلن عن تهرب ابنته منه.

وكان عمرو الليثى قد استضاف محمد شعبان فى حلقة خاصة على قناة الحياة، وقال: "أنا وبنتى بوسى كانت علاقتنا جيدة، وكنت حينها أعمل فى الديكورات وكانت ظروفى المادية جيدة إلى أن أصيبت عينى، وتوقفت عن العمل، وكانت بوسى ترسل لى كل شهر مبلغا ماليا إلى أن حدثت مشاكل بينها وبين زوجها وبعدت عنى لمدة سنين، وعندما حاولت الاتصال بها كانت قد وضعت رقمى على قائمة المحظورات ولم أتمكن من الاتصال بها".

وأضاف والد الفنانة بوسى: "لم أقم بتربية بوسى فقد قمت بتطليق والدتها منذ أن كانت طفلة وأمها هى من قامت بتربيتها، وعندما تقابلنا لم تقم بمعاتبنى على تلك الفترة، وأنا معترف أننى قصرت معها فى فترة طفولتها"، وتابع: "حاولت الاتصال بها مرة أخرى إلى أن أخبرنى أحد الأشخاص أن معه رقم آخر لها فاتصل هو عليها وقال لها والدك مريض ويريد أن يراكى، فقالت له سوف أتصل به ولكنها لم تتصل، وحاولت أنا الاتصال بها لكن دون جدوى إلى أن اتصلت بها من رقم بنت أختها وطلبت منها نقود للعملية ووعدتنى أنها سترسل لى ما أريد".

وتابع والد بوسى: "على هذا الأساس قمت باقتراض بعض النقود من الأقارب ولكنها لم ترسل لى أى نقود مما دفعني ان أطلب من جريدة من خلال وسائل الإعلام وهنا اتصلت بى بوسى وقالت لى يا محمد يا شعبان انسى إن ليك بنت اسمها بوسى