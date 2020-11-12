شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل يونس شلبى.. قصة مقلب نجوم الفن بحفل زفافه بعدما رفض دعوتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكرى الفنان يونس شلبى الذى رحل عن عالمنا في الـ 12 من نوفمبر عام 2007، وذلك بعدما لعب العديد من الأدوار ما بين الدراما والمسرح والسينما، حيث قام ببطولة أفلام قليلة، إلا أن علامته البارزة تركها من خلال دوره الأشهر على خشبة المسرح ما بين مسرحيتي "العيال كبرت"، و"مدرسة المشاغبين"، كما قدم في الدراما دوره الأشهر حينما لعب صور بوجي الشهير بمسلسل "العرائس".



فرح يونس شلبى



عادل امام ويونس شلبى

يونس شلبى الذى تزامنت ذكري رحيله مع اليوم، قبل 13 عام، نسلط الضوء على قصة فرحه، حينما قرر عمل فرح محدود "على الضيق"، .. أخبر بموعده اصدقاءه من الوسط الفني، ثم أخبرهم بأن الظروف لا تسمح لدعوتهم لذا لا ينبغي قدومهم.

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عادل امام ويونس شلبى فى حفل زفاف الأخير

إلا أن الفنان الراحل سعيد صالح، وحسب قصة روتها الفنانة اسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة، أكد لهم أن هذا لا يجوز، وعليهم جميعاً مشاركته حفل زفافه، وعدم تركه، وهو ما حصل بالفعل حيث شهد الفرح أكثر من 400 فرد، ومشاركة من جانب جميع اصدقائه من النجوم مثل الزعيم عادل إمام، ويوسف شعبان، محرم فؤاد، سمير صبرى، وغيرهم من الفنانين.

كما أكدت اسعاد يونس أنه فور رؤيتهم أخبرهم ان مفيش أكل، .. ليرقصوا طيلة الفرح معه الذى كان ليلة وصفتها الفنانة اسعاد يونس، بأنها كانت مميزة للغاية.