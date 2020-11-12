شاهد جينيفر لوبيز فى جلسة تصوير لمجموعة Coach Forever

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز وهي تعرض مهاراتها في عرض الأزياء أثناء مشاركتها في جلسة تصوير لمجموعة Coach Forever الجديدة، وذلك في لوس أنجلوس، وحسب ديلي ميل كانت النجمة البالغة من العمر 51 عامًا محاطة بفريق ليساعدها على تغيير الملابس المختلفة لتصوير المجموعة كاملة.
جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز
وكانت قد كشف موقع فارايتي عن إعلان استوديوهات Universal، لتأجيل عرض فيلم Marry Me للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، حيث كان من المقرر عرضه قبل عيد الحب في 12 فبراير 2021، لكن الآن من المتوقع أن يعرض بعد ثلاثة أي في 14 مايو 2021، وتدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان Marry Me، أما قصة الفيلم فهى تستند نوعًا ما لرواية مصورة لبوبى كروسبى.
يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "Marry Me" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم.
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