شكرا لقرائتكم خبر عن "بارى" و"نافذة على البحر" و"ربيع جليم" يحصلون على جوائز الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منذ قليل جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، حيث حصد الفيلم اليوناني "باري"، في مسابقة الأفلام الطويلة جائزة أفضل فيلم، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "نافذة على البحر"، وذهبت جائزة يوسف شاهين أفضل مخرج لـ "سيا ماك اعتمادى" عن الفيلم اليونانى بارى، فيما ذهبت جائزة نجيب محفوظ أفضل سيناريو لـ"لويس مويا ريجرادو" عن الفيلم الاسباني "نافذة على البحر". وحصد الفنان ربيع جليم جائزة أفضل ممثل عن الفيلم المغربي "اللكمة"، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة للنجمة اللبنانية "كارول سماحة" عن فيلم "بالصدفة" مناصفة مع "ايما سواريز" عن فيلم "نافذة على البحر". Advertisements وذهبت جائزة القدس للإنجاز الفنى لللفيلم السورى "غيوم داكنة" لأنه يعبر عن معاناة أبطال الفيلم لظروف قاسية وحقيقية على أرض الواقع، فيما ذهبت جائزة كمال الملاخ للعمل الأول اخراج للفيلم اللبنانى" مفقود"، وذهبت جائزة نور الشريف لأفضل فيلم عربى لـ"اللكمة" من المغرب. أما جوائز مسابقة الافلام القصيرة فذهبت الجوائزة الخاصة إلى الفيلم الالباني "الشريط"، و جائرة للفنان عز العرب بطل فيلم "الحبر المطلق" ، وجائزة لفيلم النغربي "الكغاط". وذهبت جائزة افضل فيلم للفيلم الفرنسي " فنسنت قبل الظهيرة"، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الإسبانى "شامل الفواتير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "بارى" و"نافذة على البحر" و"ربيع جليم" يحصلون على جوائز الإسكندرية السينمائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.