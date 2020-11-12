شكرا لقرائتكم خبر عن والدة ياسمين صبرى تفوز بـ5 ميداليات سباحة دفعة واحدة وتحقق رقما قياسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نسرين والدة الفنانة ياسمين صبري عن موهبتها الكبيرة في عالم السباحة وعشقها لها، حيث تخطى الأمر الجانب الترفيهي، وذلك حينما أعلنت اليوم الخميس عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام عن فوزها بعدد من الميداليات الذهبية والفضية في المسابقة الوطنية المصرية للسباحة، والتي وصل عددها إلى خمس ميداليات ما بين ذهبية وفضية.

ونشرت نسرين والدة الفنانة ياسمين صبري المعروفة هي الأخرى بعشق الرياضة، صورة لها مع الميداليات عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام وعلقت على الصورة بكتابة : فزت اليوم بثلاث ميداليات ذهبية و2 فضية"، معلنة عن تحطيمها رقما قياسيا في عالم السباحة بكتابة : "حطمت الرقم القياسي لمسافة 200 متر سباحة حرة في المسابقة الوطنية المصرية، واتطلع إلى المزيد من الميداليات غدًا".

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نسرين والدة ياسمين صبرى

وفى وقت سابق نشرت ياسمين صبرى صورة لها من داخل سيارتها المكشوفة، واكتفت بالتعليق عليها من خلال إيموشنين بقلب أسود.. ويأتى ذلك بعدما سبق وشاركت ياسمين صبرى متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصورة أثناء عودتها من الجونة، بعدما شاركت هناك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى، وجاءت الصورة أثناء تواجدها في الطائرة، وبمجرد نشر الصورة لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها، فيما اكتفت الفنانة بالتعليق على الصورة بقلب أسود.

وخطفت ياسمين صبرى الأضواء على السجادة الحمراء فى حفل الافتتاح، حيث ظهرت بإطلالة جذابة مرتدية فستانا أزرق خطفت به الأضواء على السجادة الحمراء، مؤكدة فى تصريحاتها على هامش المهرجان أن "الجونة السينمائى" جزء من عالمها كممثلة.