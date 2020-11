شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسلت تتفوق على توم كروز فى حبس الأنفاس تحت الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفوقت النجمة العالمية كيت وينسلت على النجم العالمي توم كروز، حيث حبست أنفاسها لمدة سبع دقائق أثناء التصوير تحت الماء في Avatar 2 ، في حين أن أعلى رقم كان لـ كروز حيث حبس أنفاسه لمدة 6 دقائق، وذلك في فيلم Mission: Impossible — Rogue Nation.



كيت وينسلت تصور تحت الماء

والغريب في الامر ات كيت لم تكن تعرف بانجازها ، فعندما سئلت خلال مقابلة جديدة مع ET قالت "أنا لا أتابع الـ Instagram ، وكأنني منفصلة تمامًا عن هذا الجزء من حياتي ''.

وأضافت: "لذلك طوال هذا الأسبوع والأسبوع الذي سبقه ، كان هناك أشخاص يأتون إلى في العمل قائلين ،" يا إلهي سبع دقائق و 14 ثانية؟ وانا لا افهم عن ماذا يتحدثون من الأساس".

وعلى الرغم من دهشة كيت وينسلت ، إلا أنها كانت فخورة بالإنجاز الذي حققته في نيوزيلندا ، رغم أنها شككت في قدرتها على تكرار هذا العمل.

وتابعت قائلة: "لقد كان رائعًا وكنت فخورة جدًا بنفسي ، وربما لن أتمكن من فعل ذلك مرة أخرى.. فانا قمت بذلك بعد أربعة أسابيع من التدريب المكثف للغاية وكان في خزان غوص".

كما أضافت نجمة The Eternal Sunshine Of The Spotless Mind أن تعلم "مهارة جديدة بالكامل" كان أحد الأشياء البعيدة عنها لكونها ممثلة.

وكانت قد كشفت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام الخيال والإثارة Avatar للمخرج العالمي جيمس كاميرون، عن أول صورة للنجمة العالمية كيت وينسلت، ظهرت فيها وهي تصور أحد مشاهدها تحت الماء للجزء الثاني من السلسلة صاحبة المركز الثاني في أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في التاريخ.

ونشرت الصفحة الرسمية بموقع تويتر، أول صورة للجزء الثاني من فيلمها، وهي ترتدي أوزانا حول خصرها من أجل البقاء مغمورة في قاع خزان المياه أثناء تصوير مشهد لها، وتعلمت وينسلت على حبس أنفاسها لأكثر وقت ممكن من أجل التصوير تحت الماء.

كشف المخرج العالمى جيمس كاميرون أنه انتهى من "Avatar 3" بنسبة 95%، وعرض كاميرون التحديثات حول السلسلة خلال محادثة بالفيديو مع حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر، الذى لعب دور البطولة فى فيلم كاميرون "The Terminator"، كجزء من القمة العالمية النمساوية لعام 2020.

وأضاف أن ديزنى أعلنت فى يوليو أنها أجلت سلسلة أفلام Avatar لمدة عام أى طرح "Avatar 2" فى 16 ديسمبر 2022، وتم تحديد "Avatar 3" فى 20 ديسمبر 2024، وسيتم عرض "أفاتار 4" فى 18 ديسمبر 2026، و"Avatar 5" فى 22 ديسمبر 2028.