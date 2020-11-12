دوجا كات تغزو عالم الموضة بالتعاون مع "PrettyLittleThing"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية دوجا كات أن تحقق شعبية كبيرة فى وقت قصير، و ذلك بفضل أغنياتها المميزة التى أثرت فى جمهورها والتى تصدرت بشتى أنحاء العالم، إلا أن دوجا كات البالغة من العمر ( 25 عاما ) تستعد الآن لغزو عالم الموضة حيث تطلق أول مجموعتين لها مع دار " PrettyLittleThing " ، و هو الخبر الذى تداولته العديد من المواقع العالمية و أبرزها " دايلى ميل " .
وكشف موقع " ديلى ميل " أنه من المقرر إطلاق التعاون الذى جمع دوجا كات بـ " PrettyLittleThing " فى 16 نوفمبر المقبل .
دوجا كات
يذكر أن دوجا كات نالت مؤخرا جائزة أفضل مغنى جديد لهذا العام بحفل " MTV Europe Music Awards " لعام 2020 و الذى ضم عدد كبير من نجوم العالم ، كما وكانت جائزة أفضل نجم للعام من نصيب النجمة العالمية ليدى جاجا التى تحظى بشعبية جارفة حول العالم ، كما فازت جاجا بجائزة " BEST ACT (Home Region) " .، بينما كانت جائزة أفضل تعاون خلال عام 2020 من نصيب نيكى ميناج و كارول جى عن " Tusa " ، و نال فريق " Little Mix " جائزة أفضل نجم بوب ، و كانت جائزة " أفضل نجم جديد " لهذا العام من نصيب دوجا كات التى خطفت الأنظار هذا العام و استطاعت ان تضع بصمة واضحة فى عالم صناعة الموسيقى و الغناء .
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