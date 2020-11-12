شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث صورة لـ جمال يوسف بعد شفائه من سرطان البلعوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الدعم تلقاها الفنان جمال يوسف خلال الفترة الماضية من متابعي حالته بعدما انتشر خبر إصابته بمرض سرطان البلعوم، قبل أن يعلن شفاءه وشكر كل من سانده في تلك المحنة، التي يبدو أنها بدأت تمر سريعاً، وذلك بعدما ظهر في أحدث صورة له مؤخراً بشكل أفضل يعكس تحسن حالته الصحية. Advertisements

الفنان جمال يوسف كان الفنان جمال يوسف قد طلب من متابعيه الدعاء للفنانة نشوى مصطفى، والتي أعلنت فى وقت سابق عن إصابتها بفيروس كورونا، ودخولها للمستشفى أمس، بعد شعورها بتعب شديد، حيث رد الفنان جمال يوسف الجميل لنشوى مصطفى، والتي كانت من أبرز الداعمين له أثناء فترة مرضه، واصابته بالسرطان، والذى شفى منه منذ أسابيع. ومؤخرا أعلنت نشوى مصطفى تعافيها وخروجها من المستشفى.

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