شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تحيى ذكرى رحيل الساحر: ممثل صعب تكراره أو تقليده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة ليلى علوى، الذكرى الرابعة لرحيل الفنان الكبير الساحر محمود عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر 2016، مؤكدة أنه ممثل يصعب تكراره أو تقليده، مشيرة إلى أنه لم يكن فنانا عاديا بل كان تاريخ يسير على قدمين، وقدم جميع الألوان الفنية وأثر فى كل فئات الجمهور، وترك كنزا من الأعمال سوف نظل نتذكرها دائما.

ونشرت ليلى، عبر حسابها على تويتر، عدة صور لللفنان الراحل، خلال الأعمال التى تشاركا فى بطولتها، أتبعتها بتعليق: "ممثل صعب تكراره أو تقليده.. قادر على التماهى مع أى وكل شخصية بيقوم بيها.. صعب تصدق إن كوميديان السادة الرجال وسيداتى آنساتى والكيف والشقة من حق الزوجة العظيم، هو نفس صاحب الدراما الموجعة فى البريء أو العار أو التحفة الخالدة رأفت الهجان".





وأضافت ليلى: "وهو مكانش فنان عادى، هو كان فعلًا تاريخ ماشى على رجلين، قدم كل الألوان وأثر فى كل فئات الجمهور، وساب كنز من الأعمال اللى هانفضل كل مانشوفها نفتكره ونترحم عليه، ونفتكر قد ايه كنا بنحبه وبنحترمه، كل الدعوات بالراحة والرحمة للساحر محمود عبد العزيز".

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يشار أن النجم محمود عبد العزيز، من مواليد منطقة الورديان غرب الإسكندرية 4 يونيو لعام 1946 وتخرج فى كلية الزراعة، إذ بدأ مسيرته الفنية الحافلة من الشاشة الصغيرة بدور فى مسلسل "الدوامة" وذلك قبل أن تخطفه أضواء السينما بدورة الأول فى فيلم "الحفيد"، لتتوالى بعد ذلك أعماله الناجحة، فقدم لنا مايقرب من 88 فيلما أبرزها "إعدام ميت، البريء، فقراء لا يدخلون الجنة، المعتوه، الشقة من حق الزوجة، الساحر، حتى آخر العمر.. وغيرها"، ومن أهم مسلسلاته: "الدوامة، البشاير، باب الخلق، جبل الحلال، رأس الغول، وأيضا والأجزاء الثلاثة من مسلسل رأفت الهجان".











