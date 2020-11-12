شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. وصلة هزار بين راغب علامة ولطيفة بسبب الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في فيديو كوميدى، شاركت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها بموقع تويتر، فيديو لوصلة هزار مع النجم اللبناني راغب علامة، حيث طلب منها إزالة الكمامة عند تناول الطعام ليقوم بعد ذلك بمحاولة إحراجها، وعلقت قائلة:" راغب دايما بيورطني و احنا بناكل قاللي شيلي الكمامة بعد كدة بيقوللي انتي ليه مش حاطة الكمامة .. هو ده راغب بقى".

وظهر النجم راغب علامة، خلال الفيديو موجها كلامه للفنانة لطيفة أثناء تناولها الطعام، قائلاً:"انت ليه ما بتحطى كمامة.. معقول"،

وكانت طرحت المطربة التونسية لطيفة أغنيتها "مابكرهوش" من ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهى من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور، توزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور.



راغب علامة من خلال الفيديو

وفى السياق نفسه، انتهت النجمة لطيفة من تسجيل جميع أغانى ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.