شكرا لقرائتكم خبر عن إيما روبرتس: كنت أتمنى الزواج والإنجاب في سن الـ24 وحياتى المهنية منعتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية إيما روبرتس، أنها كانت ترغب في أن تكون "أما" في سن صغير، مشيرة إلى أن عملها وسفرها المستمر بسبب حياتها المهنية منعها من تحقيق العديد من الأحلام الأسرية.

إيما روبرتس البالغة من العمر 29 عاما وباتت حاملا في طفلها الأول، قالت في تصريحات لمجلة" Cosmopolitan" مؤخرا:"حينما كنت في سن السادسة عشرة من عمري، اعتقدت أنه بحلول بلوغي 24 عامًا، سأكون متزوجة ولدي أطفال".

وأشارت نجمة الأفلام العالمية، إلى أنها حينما بلغت من العمر 24 عاما، تذكرت رغبتها في الزواج والانجاب خلال تلك الفترة، لكنها أضافت أيضا أن السفر المستمر في حياتها المهنية منعها من تحقيق أحلامها في السعي وراء تكوين أسرتها.



النجمة العالمية إيما روبرتس

وبدأت ابنة شقيق جوليا روبرتس العمل في سن السادسة، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية من بينها Palo Alto و Adult World و Billionaire Boys Club.

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وفي عام 2013، عادت روبرتس إلى الدراما حيث لعبت دور البطولة في دور بروك طومسون في قصة الرعب الأمريكية، كما شاركت في مسلسل Scream Queens .



النجمة العالمية إيما روبرتس خلال حملها

وخطفت الممثلة العالمية إيما روبرتس الأضواء فى الآونة الأخيرة بعدما شوهدت مع حبيبها غاريت هيدلوند يتجولان في لوس أنجلوس، حيث حرصت على ارتداء قميصًا وبنطلونًا رياضيًا وهي تمسك بيدها هيدلوند.

وأظهرت صورا نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في وقت سابق، النجمة إيما روبرتس التي ظهرت عليها ملامح حملها الأول بوضوح، حيث ارتدت قميصًا فضفاضًا مع بنطال رياضي أسود للنزهة، حيث كان الاثنان مرتاحين وهما يسيران جنبًا إلى جنب في أحد شوارع لوس أنجلوس.