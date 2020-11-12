شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد شيرى عادل فى أحدث صورة لها من أمام المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة شيري عادل متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بأحدث صورة لها، حيث جاءت أمام منزلها، وهي جالسة على الأرض، وما إن نشرت الصورة حتى شاركها متابعوها بعدد كبير من التعليقات ممن أثنوا على الصورة بالإضافة إلى التطرق لآخر أعمالها ممثلاً في مشاركتها بحكاية من حكايات مسلسل "إلا انا"، والتي حققت نجاحا كبيراً.



شيرى عادل

من ناحية أخرى سبق ووافقت الفنانة شيرى عادل على بطولة فيلم جديد بعنوان "باب السما"، بعدما عرضه عليها المخرج محمود كامل، وأعجبت بالقصة والسيناريو التى كتبها المؤلف أحمد الملوانى، ومن المقرر البدء فى تحضيراته واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الفترة المقبلة تمهيداً للبدء فى التصوير.

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"أمر شخصي" هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا" ولاقت نجاحا كبيرا مع الجمهور ، وشارك شيرى عادل فى بطولته نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، وجسدت شيرى فى أحداثها دور فتاة تعانى من العنوسة وبعدما تتزوج تجد صعوبات كبيرة وأشياء مفاجئة.

يذكر أن آخر أعمال شيرى عادل فى السينما فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر عام 2017، وشارك بطولته يسرا اللوزى وشيرين وإدوارد وإيمان السيد ونهير أمين، إضافة لعدد كبير من الفنانين الذين ظهروا كضيوف شرف، وهو من إخراج إيهاب راضى.