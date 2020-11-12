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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد التجهيزات النهائية لحفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل التجهيزات النهائية لانطلاق حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته 36، والتى تحمل اسم الفنان عزت العلايلى ويرأسه الأمير أباظة، والتى ستقام داخل أحد الفنادق بمدينة الإسكندرية، ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد من نجوم الفن.
وشهدت فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى تكريم عدد من نجوم الفن الذي أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال الهامة في تاريخ السينما المصرية منهم، الفنان عزت العلايلي، الفنان صلاح عبد الله، والمخرجة إيناس الدغيدي، ومدير التصوير محسن أحمد، والمخرج والمصور المغربي داوود ولاد السيد.
كما شهدت دورة هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو الاحتفال بمئويات وحش الشاشة فريد شوقي، ومدير التصوير عبد العزيز فهمي، والمخرج الراحل فيدريكو فيليني، هذا إلى جانب احتفالية خاصة بالسينما اللبنانية كضيف شرف و عرض فيها 10 أفلام لبنانية، بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة، والورش السينمائية.
كما شارك في المهرجان أفلام من دول اليونان، فرنسا، هولندا، بلغاريا، البوسنة، لبنان، سوريا، المغرب، إيطاليا، مصر، إسبانيا، سويسرا، كرواتيا، سلوفينيا، ألبانيا، الجزائر، ليبيا، إنجلترا، تونس، مالطا
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